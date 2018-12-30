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بدوي يأمر بتدوين أسماء الولايات باللغة الأمازيغية

Fella Soltani 30 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 62 زيارة

 

امرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتدوين أسماء الولايات والولايات المنتدبة باللغة الأمازيغية

وفي مراسلة ، وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون يوم 27 ديسمبر موجهة للولاة والولاة المنتدبون، طالبهم فيها بإتخاذ التدابير اللازمة قصد إعداد لافتات للواجهات الرسمية للولايات والولايات المنتدبة مكتوبة باللغة الأمازيغية، والسهر على تجسيدها عبر كافة المقرات بمناسبة إحتفالات رأس السنة الأمازيغية المصادف لتاريخ 12 جانفي 2018.

وأدرجت المراسلة الخطوة الجديدة في إطار تجسيد الأحكام الدستورية المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.

وأرفقت وزارة الداخلية مراسلتها بمدونة مرجعية خاصة بأسماء الولايات والولايات المنتدبة باللغة الأمازيغية.

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