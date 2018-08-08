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بدوي يأمر بالتكفل بمواطني المناطق المتضررة من الفيضانات

قال إن القرارات التي اتخذها مؤخرا جاءت استجابة لمطالب المواطنين:
بدوي يأمر بالتكفل بمواطني المناطق المتضررة من الفيضانات

eldjazair 8 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 161 زيارة

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي إن مصالحه الوزارية تتابع عن كثب الوضع في الولايات المتضررة من الاضطرابات الجوية الأخيرة، وأكد تشخيص الوضع في هذه المناطق و التكفل بالمواطنين.
وأوضح الوزير، أمس، في منشور له على صفحته الرسمية على الفايس بوك، انه يتابع عن كثب و باهتمام وبيقضة كبيرين الوضع على اثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن، وقال أنه أعطى تعليمات صارمة للسلطات المحلية قصد إصلاح الأضرار و ترميم المنشآت القاعدية، و التكفل بالمواطنين المتضررين، و أكد الوزير، أن اللجنة المتعددة القطاعات التي تم إيفادها لولاية تمنراست تعكف حاليا على تشخيص الوضع من خلال معاينة ميدانية و جوارية.
وجدد الوزير التأكيد على عزم قطاعه الوزاري على مواصلة العمل المنتهج في مجال الوقاية من المخاطر الكبرى، و اشد في الوقت ذاته بجهود أفراد الجيش الشعبي الوطني و أعوان الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية، و تدخلاتهم الفعالة من أجل إنقاذ المواطنين و إسعافهم و التكفل بالمتضررين منهم بعين قزام وغيرها من مناطق ولاية تمنراست وباقي ولايات الوطن، و قال أن هذا التدخل السريع “هو ما ألفناه لها من جاهزية دائمة و مساندة قوية للمواطن الجزائري و حماية مستمرة له و لممتلكاته في كل الظروف و عبر كل شبر من ربوع الوطن” يقول الوزير.
هذا وكان الوزير قد قرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست، اثر الاضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها المنطقة و التي تسببت في وفاة 5 أشخاص غرقا.
من جانبها حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، أمس، من تساقط أمطار رعدية ورياح شديدة على الولايات الشرقية على كل من تبسة، خنشلة، أم البواقي سوق أهراس، باتنة وقالمة.
وفي موضوع آخر، أكد بدوي أن القرارات التي اتخذها في إطار زياراته التفقدية لمختلف ولايات الوطن، كانت استجابة للانشغالات التي تطرح عليه من قبل المواطنين و المنتخبين و ممثلي المجتمع المدني، وقال أنها “التزامات أحرص على المتابعة المستمرة لمدى تنفيذها”.
رزيقة.خ

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