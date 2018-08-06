قرر وزير الداخلية نور الدين بدوي، إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى ولاية تمنراست، والتي تسببت في وفاة 5 أشخاص غرقا ومفقود لا يزال البحث عنه جاريا.

وأوضح الوزير في منشور له على صفحته الرسمية على الفايس بوك، أنه و على إثر للاضطرابات الجوية التي شهدتها ولاية تمنراست، فقد تقرر إيفاد لجنة وزارية مشتركة بالتنسيق مع القطاعات المعنية إلى الولاية.

من جانبها أوضحت مصالح الولاية أمس، أن موجة التقلبات المناخية التي اجتاحت المنطقة، منذ نهاية الأسبوع المنصرم، خلفت خمس وفيات هلكوا في برك مائية خلفتها أودية، ومفقود لا زال البحث عنه جاريا، و يتعلق الأمر بهلاك طفلتين -7 و8 سنوات- غرقا في برك مائية خلفتها فيضانات أودية منطقة تين زواتين الحدودية، إضافة إلى ثلاثة أشخاص- فتاتين19و 17 سنة و شاب 22 سنة- كانت فرق الحماية المدنية قد انتشلت عشية أول أمس السبت جثثهم من بركة مائية بمنطقة تنغاكل، حيث أن الفتاتان كانتا ببركة المياه و فجأة ارتفع منسوب المياه بها كونها تقع بمجرى واد اوتول، فهرع الشاب لإنقاذهما و لم يتمكن من ذلك وتوفي في عين المكان في حين فارقت الفتاتان الحياة في المستشفى بعد نقلهما إليه، فيما تتواصل جهود البحث عن مفقود يكون قد جرفته مياه إحدى الأودية بالقرب من ذات المنطقة.

و تسببت الأمطار الرعدية التي تهاطلت بغزارة على عدة مناطق الولاية خلال الساعات الماضية بما فيها المنطقتين الحدوديتين، عين قزام وتين زواتين، في سيلان عديد الأودية على غرار أودية تمنراست وأوتول و عين قزام وتين زواتين وغيرها.

وغمرت مياه الأمطار المتساقطة على منطقة عين قزام الحدودية سكنات تقع في كل من أحياء ”كنتة” و ”600 سكن” و ”الريفي”، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية و بدعم من أفراد الجيش الوطني الشعبي لامتصاص المياه، وتم التكفل بالعائلات المتضررة حيث لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حسب المصادر الولائية.

كما جرى إنقاذ ثلاثة أشخاص خلال ليلة السبت إلى الأحد من قبل أعوان الحماية المدنية منهم أثنين كانا على متن سيارة رباعية الدفع على مستوى واد سلسكن، بعدما علقت سيارتهما بمجرى الوادي عقب محاولتهما عبوره وهو في حالة سيلان لتم إجلاءهما إلى مستشفى تمنراست، كما تم إنقاذ شخص آخر بواد أبلسة بعد ما علقت سيارته بالمجرى المائي ذاته.

وأكد والي ولاية تمنراست، جيلالي دومي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أمس، أن هذه اللجنة المشكلة من عدة قطاعات ستتخذ إجراءات للتكفل الجيد والأحسن والسريع بالوضع على مستوى الولاية “، و قال أن خسائر التقلبات الجوية تمثلت في “36 مسكنا غمرتها المياه وأن عمليات شفط المياه منها باشرتها مصالح الحماية المدنية وكذا أعوان البلدية وأن عملية تنقية السكنات تتواصل بالموازاة مع عمليات تنقية الشوارع “، وأكد تدخل الجيش الشعبي الوطني لمد العون للسلطة المحلية”.

وقال الوالي أن الأمطار عاودت التهاطل بغزارة فجر الأحد وفي حدود الرابعة صباحا على مستوى عين قزام وأن “الوضع قيد المراقبة والمتابعة وسيكون هناك تكفل بنفس الكيفية والجدية”.

من جانبه ، تدخل الجيش الوطني الشعبي بعين قزام،خلال اليومين الماضيين، لتقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة مؤخرا وفك العزلة وفتح المسالك المقطوعة، حيث تم منذ الساعات الأولى تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة”.

رزيقة.خ