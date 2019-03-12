استلم، أمس، نور الدين بدوي مهامه الجديدة كوزير أول، وقال إن “الوقت والثقة ضروريان لتجسيد كل الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري خلال الأيام والأسابيع الماضية”.

وأوضح بدوي، أمس، في تصريح للصحافة عقب مراسم تسليم المهام مع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بقصر الحكومة، أن “الجزائر تعيش مرحلة خاصة في تاريخها والجزائريون ينتظرون تجسيد كل الطموحات التي عبروا عنها خلال الأيام والأسابيع الماضية”، وأكد أن “الوقت والثقة ضروريان لتجسيد كل هذه الطموحات التي ينتظرها الشعب الجزائري بكل فئاته وخاصة الشباب”.

كما أكد الوزير الأول أن الوقت الراهن يتطلب “الالتفاف حول هذه الطموحات التي توجت بخارطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة ستعرفها الجزائر الجديدة”، وأضاف:”تعهدت بالأمس خلال لقائي مع رئيس الجمهورية على العمل بجد وإخلاص من أجل مرافقة ومواكبة هذه الإصلاحات والعمل على تجسيدها ميدانيا، وأتعهد أمام الشعب الجزائري على أن أكون في الاستماع إليه وخدمته والتقرب منه، خاصة من خلال النداءات التي استمعنا إليها خلال الأسابيع الماضية”.

وأضاف الوزير الأول، أن “الشعب الجزائري هو قوة اقتراح، وسأعمل بمعية الطاقم الحكومي الذي سيرافقني في هذه المهمة الصعبة، على تجسيد كل اقتراحاته ميدانيا”.

ومن جانبه، أعرب أويحيى عن “شكره وعرفانه” لرئيس الجمهورية على “الثقة” التي وضعها فيه، وأشاد بـ”السند القوي” الذي وجده من طرف الرئيس بوتفليقة طوال فترة توليه لمنصبه كوزير أول.

وهنأ ” أويحيى الوزير الأول على الثقة التي وضعها فيه رئيس الدولة متمنيا له النجاح في مهامه، كما أكد أن “بدوي غني عن التعريف ولديه مسار طويل”، وأضاف “كان لي شرف التعامل معه طيلة حوالي 20 شهرا يدا بيد”.

رزيقة.خ