وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، ردا شديد اللهجة على انتقادات المفوض الأممي لشؤون اللاجئين والذي أعرب عن قلقه على سلامة مجموعة من اللاجئين العرب تقطعت بهم السبل على الحدود الجنوبية للجزائر، وأكد بدوي أن أمن الجزائر خط أحمر لا نقاش فيه، وحذر من الانسياق وراء الأكاذيب المتعلقة بالمجموعات التي تحاول دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وقال بدوي الذي قام أمس بزيارة تفقد لولاية تمنراست، أن المجموعات التي تحاول دخول الجزائر على علاقة بما يحدث في دول عربية، في إشارة منه لما يحدث في سوريا وليبيا واليمن ودعا المواطنين إلى وضع كافة ثقتهم في أفراد الجيش الوطني الشعبي، ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن أمن الجزائر خط أحمر.

وجاء هذا الرد من ممثل الحكومة، أياما فقط بعد إطلاق المفوض الأممي لشؤون اللاجئين انتقادات للحكومة الجزائرية والذي أعرب عن قلقه -حسب زعمه- على سلامة مجموعة من اللاجئين من سوريا واليمن وفلسطين تقطعت بهم السبل على الحدود الجنوبية للجزائر.

هذا وقام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس السبت، بوضع حجر الأساس، وإعطاء إشارة إطلاق مشروع إنجاز الطريق الوطني الرابط بين تين زواتين و سيلت على مسافة 207 كم،ضمن الزيارة التي يقوم به لولاية تمنراست، بمعية وزيري التجارة، و الأشغال العمومية و النقل،وحسب تغريدة للوزير على صفحته بالتويتر، كشف بدوي أن هذا الطريق سيمنح منفذا نحو تمنراست، الذي بلغ تكلفة إنجازه 600 مليار دج، بتعليمات من رئيس الجمهورية.

وعن مشروع تقسيم ولايات الهضاب العليا أكد بدوي أن الحكومة لم تتخل عنه وقال إن تعليمات الرئيس بوتفليقة واضحة، ولم نتخل عن مشروع تقسيم ولايات الهضاب العليا،وأشار بهذا الخصوص، أن الدراسة جارية، وستقدم لرئيس الجمهورية قريبا.

مسابقة خاصة لتوظيف أعوان الحماية

هذا وقام وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي،في نفس الزيارة بتدشين المركز المتقدم للحماية المدنية بتين زواتين هذا وقام بتسمية المركز باسم الشهيد صديقي بوعمامة، وأبرز الوزير،أن من توصيات اللقاء الذي خصص بتنمية المناطق الحدودية ضرورة تشغيل أبناء المنطقة في مثل هاته المنشآت،هذا وكشف أنه سيسدي تعليمات لازمة لإقامة مسابقة خاصة بالمقاطعة الإدارية لتوظيف أعوان الحماية المدنية.

رزاقي.جميلة