أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن قانون الانتخابات ليس قرآنا ومن لديه مشكل فليرفعه للهيئة العليا الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يرأسها عبد الوهاب دربال وذلك ردا على الأحزاب السياسية التي لا تزال تنتقده سيما في مادته 73.

وكشفت النائب عن حزب العدل والبيان نعيمة صالحي عن فحوى اللقاء الذي جمعها بوزير الداخلية نور الدين بدوي والتي رفعت له المشكل الذي لا يزال يؤرق الأحزاب وخاصة تلك التي لم تتحصل على نسبة ال4 بالمائة في الدوائر الانتخابية أوردت في منشور مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية ” في لقائي بوزير الداخلية السيد نور الدين بدوي الخميس تطرقنا إلى عدة قضايا هامة بما في ذلك المادة 73 التي تستوجب جمع التوقيعات للترشح بالنسبة للأحزاب التي لم تتحصل في الدوائر الانتخابية على نسبة 4 بالمائة أو 10 منتخبين محليين في استحقاقات 2012 وقال : إن القانون العضوي ليس قرآنا و لديكم هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات و بإمكانكم رفع احتجاجاتكم ورفضكم لهذا القانون العضوي مع المطالبة بتغييره ونحن كلنا آذان صاغية لكل طالب”.

زينب بن عزوز