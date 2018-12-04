بدوي: “سنضع إستراتيجية شاملة ومتناسقة لكسب رهان النوعية”

إنطلقت أمس أشغال المنتدى الدولي حول “تعزيز قدرات الحوكمة”الذي ينتظر منه أن يكون قاطرة في إطار تعزيز التعاون الجزائري الصيني خاصة وانه يهدف لبناء

شبكة شراكة عالمية وتحديد وإستكشاف الخطوات القادمة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال تبادل المعارف وتعزيز قدرات الحوكمة

وسيكون المنتدى الذي نظمته وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية الصينية للحوكمة، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”على مدار يومين سانحة لنسج روابط شراكة مع شركاء وطنيين ودوليين، وفرصة لتبادل العديد من الرؤى حول موضوع الحوكمة في إطار تعزيز التعاون الجزائري الصيني،كما يهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين الى تبادل المعارف للخروج بتوصيات مشتركة وبناء شبكة شراكة عالمية وتحديد واستكشاف الخطوات القادمة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال تبادل المعارف وتعزيز قدرات الحوكمة

وفي كلمة له دعا وزير الداخلية ،نور الدين بدوي،إلى تعزيز القدرات الوطنية للمؤسسات المكلفة بالتكوين والبحث والدراسات وتفعيل دور الشراكة وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لكسب رهان النوعية والفعالية والرقي بهيئات التكوين وجعلها أقطابا للعلم والمعرفة وعلى رأسها المدرسة الوطنية للإدارة

وأكد بدوي أن الدولة الجزائرية رسمت معالم تعميق نهج الحوكمة في التسيير والتكيف مع متطلبات العصرنة والانفتاح وعملت على ترسيخ وتكريس وجودها القانوني في الدستوري حيث تم وضع أجهزة وآليات تساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية في التسيير،وأن الجزائر تبنت نظرة إستشرافية متجددة تضع الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العمود الفقري لأي مشروع إصلاح، مشيرا إلى أن قواعد هذه الإصلاحات أرسيت في منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة

رزاقي.جميلة