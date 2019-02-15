دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، كوادر مديرية الأمن الوطني وأفرادها إلى الالتفاف حول قائدهم الجديد عبد القادر قارة بوهدبة، الذي عُين خلفًا للعقيد مصطفى لهبيري.

وخاطب بدوي، ضباط الأمن خلال إشرافه على تنصيب المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارا بوهدبة بالمدرسة العليا للشرطة-علي تونسي، قائلًا “انتظر منكم جميًعا أن تكونوا كرجل واحد خلف قيادتكم الرشيدة بهدف تمكينها من أداء مهامها النبيلة على أكمل وجه، ضمانًا لأمن المواطنين والممتلكات”.

بالمناسبة، دعا وزير الداخلية، عناصر الجهاز الأمني إلى عدم ادخار أي جهد ومواصلة رفع التحديات بوضع أمن الجزائر وتأمين مواعيدها الانتخابية نصب أعينهم”.

كما عبّر بدوي “عن قناعته بأن جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية تحت قيادته الجديدة“، مشيدًا بتضحيات ومجهودات عناصر الجهاز من أجل جزائر آمنة ” ومنوهًا بـ”احترافية الجهاز وخبرته حيث أصبح مرجعًا يعول عليه في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وباقي الآفات الاجتماعية”.

كما تطرق في معرض حديثه إلى “مؤسسات الدولة التي شكّلت حصنًا منيعًا يحمي الجزائر من المؤامرات التي تحاك ضدها، منوّهًا بدورها في الحفاظ على مكسب الاستقرار”.

هذا وأثنى الوزير على مهنية واحترافية العقيد لخضر لهبيري أثناء فترة إدارته للأمن الوطني حيث قال إن العقيد لهبيري غني عن التعريف وهو من الرعيل الأول وله مكاسب في الأمن مؤكدا أنه رجل ميدان وحظي بثقة الرئيس في تقلد العديد من المسؤوليات.

وأضاف وزير الداخلية قائلا “أن الشرطة الجزائرية عرفت مهنية واحترافية تحت قيادة العقيد مصطفى لهبيري” متوجها بالشكر إليه لما قدمه الى الجزائر.

ف-س