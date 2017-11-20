عرف يوم الأمس انطلاق العرس الانتخابي الجزائري بالمناطق النائية بالجنوب الكبير، و قد تم تقديم الاقتراع فيها حسب القانون بـ 72 ساعة على الأكثر ، و زودت عديد قوافل المكاتب المتنقلة بوسائل الانتخاب ومؤطرة من قبل أعوان إداريين يرافقهم ممثلو المترشحين حسب ما أكدته من قبل وزارة الداخلية التي أكدت أن بلديات الوطن استكملت أخر التحضيرات تحسبا للموعد الانتخابي الخميس المقبل.

وتمت عملية التصويت لمحليات الـ 23 نوفمبر في المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية، حيث تم استقبال الناخبين وتمكينهم من اختيار ممثليهم بالمجالس المنتخبة المحلية .

من جهته أشرف رئيس دائرة البورمة الحدودية على إعطاء إشارة انطلاق عملية التصويت على مستوى المكتبين المتنقلين رود الباقل و القلتة و بالضبط في بركايز، وتم تخصيص 28 سيارة رباعية الدفع و عدد المؤطرين 14 ، إضافة إلى المرافقة الأمنية و الصحية لهذين المكتبين،من جهتها مديرية التنظيم و الشؤون العامة لولاية إليزي أحصت أكثر من 4 آلاف ناخب من إجمالي الهيئة الناخبة لولاية إليزي و المقدرة بـأكثر من 47 ألف ناخب،وأعطيت أيضا يوم الأمس للمكاتب المتنقلة إشارة الانطلاق من جميع دوائر الولاية و حسب تصريح مدير التنظيم و الشؤون العامة فإن جميع الظروف من وسائل مادية و بشرية تم توفيرها و كذا التدابير الأمنية من أجل إنجاح العملية الانتخابية و التي انطلقت من منطقة إيمسوان.

كما انطلقت عملية الإقتراع الخاصة بالدائرة الحدودية بني ونيف (110 كلم شمال بشار) ،حيث تم فتح مكتبين متنقلين مختلطين بتعداد 1.659 ناخبة وناخب لتمكين الهيئة الناخبة لاختيار ممثليهم بالمجلس الشعبي البلدي لبني ونيف من بين إحدى عشر قائمة مترشحين و(11) قوائمة أخرى للمجلس الشعبي الولائي لتشكيلات سياسية متنافسة في هذا الموعد الإنتخابي ،هذا وتنطلق عملية التصويت لهذه المحليات بعد غدا على مستوى ثمانية مكاتب متنقلة مختلطة عبر المناطق النائية والبعيدة لبلديات بشار وتيمودي وبني عباس والعواطة والعبادلة وقصابي وتامترتي لتسهيل الواجب الإنتخابي لهيئة ناخبة تعدادها 2.393 ناخبة وناخب المسجلين بالقوائم الإنتخابية حسب ما ذكرت مديرية التنظيم والشؤون العامة، وستجوب مجموع هذه المكاتب العشر المتنقلة أقاليم شاسعة من تراب الولاية التي ينتشر بها البدو الرحل وتحصي في مجموعها 4.053 ناخبة وناخب كما أشير إليه،وتأتي هذه العمالية بعد إستكمال بلديات الوطن أخر التحضيرات تحسبا للموعد الإنتخابي الخميس المقبل.

بدوي”جـــاهــزون لمحليـــات الخمــيس المقبــــل”

من جهته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية ،نورالدين بدوي،استعداد مصالح الداخلية التام لإنجاح للانتخابات المحلية المقرر إجراوؤها الخميس المقبل ، واصفا الحملة الانتخابية بـ “الإيجابية جدا”، وأوضح وزير الداخلية أن التحضير لمحليات هذا الخميس انطلق منذ 6 أشهر بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وجميع المتدخلين في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستشرع مستقبلا في التحضير للانتخابات على مدار السنة بالتنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ولن تنتظر قدوم المواعد الانتخابية،وفي تقييمه للحملة الإنتخابية التي انتهت منتصف ليلة الأحد، قال بدوي ” إنها جد إيجابية” وإحترم فيها كل المتنافسين من أحزاب سياسية ومترشحون أحرار القيم الإنسانية والدستورية.

وعن مكاتب التصويت المتنقلة، التي شرعت في عملية الاقتراع بكل من ولايتي إليزي وورقلة، أوضح بدوي أن عددها إنخفض من أكثر من 5700 مكتب خلال السنوات الماضية إلى 166 مكتب خلال التشريعيات الماضية وإلى 156 مكتب خلال هذه المحليات ، معزيا ذلك إلى الحالة الأمنية التي تحسنت بشكل كبير بعد إقرار قانون السلم والمصالحة الوطنية.

رزاقي. جميلة