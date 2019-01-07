قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أنه سيتم تقديم اقتراح للحكومة لمنح تحفيزات أكبر لفائدة المستثمرين الذين يقومون بتجسيد مشاريعهم بأموالهم الخاصة”، و أكد على أهمية ضمان المرافقة التامة للمستثمرين في مناطق التوسع السياحي.

وأوضح الوزير، أمس، خلال اليوم الثالث و الأخير من زيارته لولاية تمنراست” أنه يتوجب ضمان المرافقة التامة للمستثمرين في مناطق التوسع السياحي، وإعطاء الأولوية لتطوير النشاط السياحي في كل المناطق السياحية بالوطن على غرار ولاية تمنراست التي تعد منطقة ذات طابع سياحي بامتياز”، و أكد أنه تم تخصيص مبالغ مالية “هائلة” لآلية المرافقة بغرض استقطاب المستثمرين خاصة الوطنيين، إضافة إلى وضع عديد التحفيزات الجبائية، تهيئة المناطق وغيرها- وأخرى متعلقة بالعقار السياحي، و أشار في هذا الخصوص “أنه سيتم تقديم اقتراح للحكومة لمنح تحفيزات أكبر لفائدة المستثمرين الذين يقومون بتجسيد مشاريعهم بأموالهم الخاصة”، و قال انه و على “عكس من يعتمدون على البنوك، هدفنا امتصاص الأموال النائمة، فمثلا في العملة هناك أموال يجب تحريكها”، وتابع قائلا: “اللامركزية المعتمدة في قطاع السياحة غايتها تشجيع المستثمرين، حيث سمحت بتسهيل ومرافقة الاستثمارات وأعطت حركية جديدة” و هذا كله”يصب في صالح إحداث حركية للاقتصاد الوطني” ، وقال أيضا: “الإجراءات كانت ممركز في الماضي لكن اليوم، أخذت الحكومة القرار بتسخير الإمكانيات المالية لتهيئة التوسع السياحي”.

و اعتبر بدوي أن كل هذه الإجراءات هي رسالة قوية من السلطات بخصوص مجال السياحة، فاللامركزية المعتمدة في قطاع السياحة غايتها تشجيع المستثمرين.

هذا وكان الوزير بدوي الذي كان مرفوقا بوزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، والمفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمر بورجوان ، قد وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز فندق بمنطقة التوسع السياحي بعاصمة الأهقار، كما أشرف على وضع حجر الأساس لإنجاز مركز للسياحة والتسوق بمدينة تمنراست، وتم بمناسبة ذات الزيارة، أيضا وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع مذبح صناعي يقع بمنطقة النشاطات “تيدسي” بعاصمة الولاية، ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع تحويل الرخام والغرانيت الذي يمتد على مساحة 3 هكتار، بطاقة إنتاج تصل إلى 2.000 متر مكعب يوميا، ودعا بدوي في هذا الإطار إلى ضرورة التفكير في فتح تخصصات بمراكز التكوين المهني لمسايرة متطلبات الاستثمارات المحلية.

كما أشرف على تدشين القطب الجامعي (1.000 مقعد بيداغوجي) تابع للمركز الجامعي بتمنراست، كما دشن أيضا مشروع سكني قوامه 70 وحدة لفائدة الأساتذة الجامعيين، وتوزيع المفاتيح على عدد منهم، قبل وضع حجر الأساس لحصة سكنية قوامها 50 وحدة لفائدة ذات السلك التعليمي.

ودائما بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف الوفد الوزاري على تدشين مطعم مركزي (800 وجبة ) بالمركز الجامعي الحاج موسى آغ أخموك ، ومكتبة مركزية بذات الفضاء العلمي.

رزيقة.خ