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بدوي: “المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر تتطلب ضمان سيرورة المصالح والمؤسسات”

Djalila Rezzaki 2 أبريل 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 86 زيارة

قال الوزير الأول نور الدين بدوي، أن المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر تتطلب الوقوف كرجل واحد لسيرورة المصالح و المؤسسات

جاء هذا خلال مراسم تنصيب صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

مضيفا أن “مهمتنا الأساسية في هذه المرحلة التاريخية هي خدمة المواطن الذي كان دائما في قلب كل المشاريع”

ونوّه بدوي بقوة الشعب الجزائري في الحفاظ على المكاسب والمؤسسات والروح التكاملية بينه وبين مؤسسات الدولة

مضيفا أن البلاد مقبلة على مواعيد هامة تهم المواطن على غرار الامتحانات الدراسية الوطنية

مشددا على ضرورة مواصلة نفس الجهد والعزيمة للوصول إلى جزائر جديدة تلبي الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري

رزاقي.جميلة

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