خلال إشرافه على زيارة عمل وتفقد عبر بلديات: بدوي: القانون سيطبق بصرامة على كل من يمس بأملاك الدولة

أشرف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على تدشين الملحقة البلدية بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

وقال بدوي خلال إشرافه على زيارة عمل وتفقد عبر بلديات المقاطعات الإدارية دار البيضاء والرويبة شرق العاصمة“إن الخدمات المقدمة من قبل المرفق العمومي البلدي يجب أن تكون بمستوى حجم الأحياء الكبرى بهذه البلدية، على غرار حي مختار زرهوني، أين يجب تحويل المصالح التقنية إلى الهياكل القريبة من هذه الأحياء الكبيرة، والخروج من مركزة كل المصالح على مستوى هيكل واحد، تحقيقا بهذا لأهداف تعزيز الجوارية في التكفل بانشغالات المواطنين”.

وطالب بدوي المجلس الشعبي البلدي بأن يكون قوة اقتراح في مجال خلق الملحقات البلدية تماشيا والتطور الهام الذي تعرفه الأحياء السكنية.

وأضاف ذات المسؤول، أن التحدي الأكبر يكمن في حمل البلدية على التكفل بكل انشغالات المواطنين بشكل يضمن راحتهم ورضاهم.

من جهة أخرى أكد الوزير أنه سيطبق القانون بصرامة على كل من يمس بأملاك الدولة أنه لا أحد يملك الحق في التعدي على الأملاك العمومية.

ف-س