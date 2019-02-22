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بدوي: القانون الأساسي للعاصمة سيرى النور قريبا

Djalila Rezzaki 22 فبراير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 70 زيارة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن عاصمة البلاد تشهد حركية تنموية غير مسبوقة بفضل سياسة الرئيس، مشيرا خلال ندوة صحفية على هامش تدشين مصفاة تكرير البترول بسيدي ارزين براقي أن هذه المنشأة هي صمام الأمان،  لتقدم وازدهار الجزائر، وسيتم العمل على ضمان تزويد عاصمة البلاد بالمواد الطاقوية هي والولايات الوسطى. كما أن عاصمة البلاد في استقبال منشأت طاقوية استراتيجية لتجسيد المخطط الاستراتيجي افاق 2035. والرفع من أداء مرافقها إلى مصاف دول العالم من خدمات ذكية وذات جودة. مشيرا في ذات السياق أن هذا الأمر يجعل الحكومة إعادة تكييف القانون الأساسي للعاصمة الذي سيرى النور قريبا. تماشيا ونظرة الرئيس لان تكون العاصمة متطورة وذكية بأتم معنى الكلمة

رزاقي.جميلة

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