قام أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بمعية كل من وزير الأشغال العمومية والنقل ووزير الموارد المائية، بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية عنابة للوقوف على وتیرة التنمیة عبر بلدياتها ومعاينة مخلفات الفيضانات التي عرفتها في الآونة الأخيرة و كذا المشاريع المسجلة للوقاية منها.

وفي هذا السياق أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين عن عودة نشاط مركب الحجار ابتداء من اليوم .

وقال بدوي، في ندوة صحفية، “إن مركب الحجار يعد القلب النابض لصناعة الحديد بالجزائر، والدولة الجزائرية، لها كل الإرادة السياسية التي تمكن هذا المركب من النشاط بشكل عادي خلال قادم الأيام”،

وأضاف نفس المتحدث أن رئيس الجمهورية دائما ما اتخذ قرارات مهمة تهدف إلى الحفاظ على هذا الصرح الصناعي الجزائري منذ سنوات، وهي مستمرة”.

كما نوه وزير الداخلية ، بمجهودات عمال المركب، الذين مكنوا السلطات من ربح الوقت وعودته إلى شغله، سيما وأن المطالب المرفوعة كانت تهدف إلى خدمة المركب والصناعة الجزائرية بشكل عام.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية بأنه تم وضع إستراتيجية واضحة لمواجهة الكوارث الطبيعية سيما منها الفيضانات، موضحا:” ما حصل في عنابة لم يكن منتظرا، لقد تطرقت الحكومة بمعية التقنيين لهذا الملف، وتم الاتفاق على التكفل بأضرار الولاية على مرحلتين”، مضيفا:” المرحلة الأولى تهدف إلى تخصيص كل الإمكانات المادية للتكفل بالإضرار على المدى المتوسط، ومن ثم اللجوء لإعادة تأهيل كل القطاعات التي مستها الأمطار الغزيرة في الولاية”.

من جهته، أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن ولاية عنابة من الولايات المعرضة للفيضانات” وأن الحكومة تعمل على وضع حلول نهائية للفيضانات التي تشهدها الولاية.

وأضاف نسيب أنه سيتم تزويد عدة بلديات في عنابة، لأول مرة، بمخطط الوقاية من الفيضانات، وهذا بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للأقمار الصناعية”.

فلة-س