بدوي”خمسة أحزاب سياسية و6 شخصيات سحبوا استمارات الترشح “

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة، أنه تم سحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة

يوم 18 أفريل المقبل من طرف خمسة أحزاب سياسية وست شخصيات بصفتهم مترشحين أحرار،وأوضح بدوي خلال ندوة صحفية نشطها في ختام المنتدى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أنه تم تسجيل 5 ملفات ترشح لأحزاب سياسية هي التجمع الجزائري، جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، جبهة المستقبل، حزب النصر الوطني وطلائع الحريات، الى جانب ست شخصيات عبروا عن رغبتهم في دخول هذا الاستحقاق الانتخابي كمترشحين أحرار،وأشار الوزير ان هذه الارقام مرشحة للارتفاع، مجددا التأكيد بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “تعكف منذ أشهر على تحضير الظروف المادية والبشرية لإنجاح العملية الانتخابية الخاصة برئاسيات أبريل 2019”

وكانت وزارة الداخلية قد دعت يوم السبت المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقرها وذلك عملا بأحكام القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 25 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات

رزاقي.جميلة