تباحث أمس وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، مع الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان لجمهورية رومانيا إيلي فيورال، لدى استقباله والوفد المرافق له بمقر دائرته الوزارية.

وتأتي هذه المقابلة ضمن زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر بدعوة من وزير العلاقات مع البرلمان، والتي تدوم من 4 وإلى غاية 8 مارس 2019، في إطار التعاون بين الجزائر ورومانيا.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل تجسيد مذكرة التفاهم الممضاة بين الطرفين ودراسة آليات وضع حيز التنفيذ لبنودها، قصد تطوير برامج متخصصة لخبراء البلدين، لا سيما في الدراسات البرلمانية، إجراءات إعداد القواعد القانونية، تنسيق العلاقات ما بين السلطة التنفيذية والبرلمان.

كما أكد الطرفان على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي يعرفها البلدان، تاريخيا، سياسيا واقتصاديا، والتي توطدت أكثر عبر الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

وقد اغتنم الوزير محجوب بدة هذا اللقاء لتقديم عرض عن التجربة الديمقراطية الرائدة في الجزائر والممارسة البرلمانية الناجعة والعلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كما قدم نبذة عن سياق نشأة الوزارة والصلاحيات المخولة لوزير العلاقات مع البرلمان.

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