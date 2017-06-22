يتجه وزير الصناعة محجوب بدة المنصب مؤخرا على رأس القطاع إلى إجراء تغييرات عميقة في المجمعات الصناعية التي تمت إعادة هيكلتها مؤخرا، إضافة إلى استقراره على ضرورة منح اعتمادات لمؤسسات مطاحن الحبوب لتستفيد من التزود بالحبوب وهو ما سيضمن تغطية نسبة معتبرة من حاجيات القمح المحول.

ومنح وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة الاعتماد ل 16 مؤسسة مطاحن للحبوب ،بعد أن قامت الحكومة السابقة التي ترأسها عبد المالك سلال بوضع قائمة ضمت 110 فروع نشاط صنفت ضمن المجالات المشبعة التي لا تستفيد من الدعم و المزايا الخاصة بالاستثمار من بينها مصانع الاسمنت و المطاحن ،خلال عهدة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب.

و أوضحت مصادر من قطاع الصناعة أن الوزير محجوب بدة وقع على 16 اعتماد لمؤسسات مطاحن تستفيد من التزود بالحبوب، ويأتي الاجراء في سياق،تغييرات يعرفه قطاع الصناعة،مع استخلاف أربع مدراء عامون للوزارة، فضلا عن مدير الوكالة الوطنية للمناجم ،فيما ينتظر أن تعرف العديد من المجمعات الصناعية التي تمت اعادة هيكلتها مؤخرا تغييرات.

وتم الاعتماد من قبل وزارة الصناعة مؤسسات أنشأت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، ويأتي الإجراء على خلاف التدابير المعلن عنها في مارس الماضي من قبل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ثم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذين اعتبرا بأن هناك فروع نشاط صناعي منها المطاحن و الاسمنت تعرف تشبعا،و من ثم،فهي غير قابلة لأن تستفيد مجددا من مزايا الاستثمار فيها.

وتجدر الاشارة أن هناك نحو 500 محول ، بينما اختصر القطاع على أربع مؤسسات جهوية للصناعات الغذائية و التوزيع “الرياض” eriad التي كانت تسير نحو مائة مطحنة لتحويل القمح خاصة مادتي الفارينة و الدقيق، الا أن قدرة هذه المؤسسات كانت غير كافية ،لأنها كانت تضمن تغطية نحو 30 في المائة من حاجيات القمح المحول.

عمر ح