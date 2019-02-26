تعيش بعض القواعد النضالية لحزب جبهة التحرير الوطني على وقع غليان واستياء كبيرين وذلك على خلفية الوضعية التي يسير عليها الحزب وما أسمته بالتصريحات الاستفزازية الأخيرة لمنسق هيئة تسيير شؤون الحزب معاذ بوشارب والمساهمة في إضعاف الحزب أكثر بممارسات لا تليق به غير أن القواعد النضالية لم تنتفض ضد السياسة المنتهجة داخل الحزب فقط بل تجاوزتها لإعلان رفضهم للعهدة الخامسة .

خرج مناضلو ولاية خنشلة عن صمتهم منددين بالوضعية التي آل إليها الحزب رافضين للعهدة الخامسة مؤكدين أنهم دخلوا حزب جبهة التحرير الوطني من أجل خدمة البلاد لا المصالح الضيقة وهي السياسة المنتهجة من قبل من يسيرون الحزب في الوقت الراهن – على حد تعبيرهم- وأوردوا في بيانهم:” نحن مناضلو ومناضلات حزب جبهة التحرير الوطني لولاية خنشلة وأمام مقر المحافظة التي دخلناها أول مرّة من أجل الجزائر وحبا فيها لا غير ولكن بعدما آلت إليه جبهة التحرير من هوان وأصبحت أداة في يد عصبة لا تخدم إلا مصالحهم الشخصية” وتابعوا:” نعلن تبرؤنا من تصريحات منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب وكافة تصريحاته الاستفزازية الأخيرة وندعو كافة المناضلين سواء في خنشلة أو الولايات الأخرى للخروج ضد العهدة الخامسة والالتحاق بالحراك الشعبي.

وإلى جانب انتفاضة مناضلي ومنتخبي حزب جبهة التحرير الوطني لولاية خنشلة التحق بهم مناضلو ومنتخبو ولاية البويرة والذين خرجوا أمس عن صمتهم رافضين سياسات الحزب وكذا العهدة الخامسة للرئيس والذي لا يزال الأفلان يرافع لها بمسمى الاستمرارية بحيث شارك مناضلون ومنتخبون محليون من حزب جبهة التحرير الوطني في المسيرة السلمية التي نظمها طلبة جامعة آكلي محند أولحاج في البويرة ضد العهدة الخامسة للرئيس بوتفيلقة وأكد بعض الطلبة ممن نظموا المسيرة أن عددا من زملائهم المنضوين تحت نقابات طلابية تابعة للأفلان خرجوا على تصريحات القيادي معاذ بوشارب التي تلت مباشرة مسيرة الجمعة 22 فيفري الفارط. وتصطدم إحتجاجات وغضب قواعد الأفالان مع التصريحات الدائمة لمنسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب عن إستقرار حزب جبهة التحرير الوطني وقوله إن مناضلي ومنتخبي الحزب ناشدوا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية جديدة و دعمهم الدائم لهم ولبرنامجه و سياساته وإنجازاته ليُكشف التناقض والهوة من جديد بين القيادة والقواعد.

وبالموازاة مع ذلك عقد بعض أعضاء اللجنة المركزية السابقين ط لحزب جبهة التحرير الوطني اجتماعا بالأمس لبحث الوضعية التي آل إليها الحزب في ظل السياسات التي تسير بها الحزب بقيادة منسق الهيئة المسيرة معاذ بوشارب .

ووفق ما تداولته بعض المواقع فإن أعضاء اللجنة المركزية قد قرروا مناشدة رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة التدخل ومطالبته بقرارات حاسمة تخص مستقبل الحزب وإعادة الحزب مرة أخرى لسكته الصحيحة ومن بين أهم المطالب ضرورة إنهاء مهام منسق الهيئة معاذ بوشارب واستدعاء دورة طارئة للجنة المركزية للحزب وقد سبق اجتماع أعضاء اللجنة السابقين حديث عن تنحية بوشارب قريبا سيما مع تصريحاته الأخيرة تعليقا على احتجاجات 22 فيفري الفارط بالقول إن الرد عليها سيكون بمظاهرات داعمة للعهدة الخامسة وهو الأمر الذي تروج له صفحات الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليوم 2 مارس المقبل ليعود الأفلان لنقطة الصفر وبدخل في أزمة أخرى سيما مع حديث أن الاحتجاجات على مستوى القواعد سوف تتسع رقعتها لتشمل ولايات أخرى.

زينب بن عزوز