الثلاثاء , سبتمبر 26 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية تجتمع بالجزائر:
بدء التحضير لزيارة أويحيى إلى باريس

اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية تجتمع بالجزائر:
بدء التحضير لزيارة أويحيى إلى باريس

eldjazair 25 سبتمبر 2017 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

انطلقت امس الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية تحت رئاسة الامينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، نور الدين عيادي و موريس غوردو مونتاني.
وتندرج هذه الآلية الثنائية للتشاور التي أنشئت بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية في ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة في إطار تبادل الزيارات “المنتظمة” بين البلدين و “الإرادة المشتركة” في إرساء تعاون “قوي و متنوع و شراكة مميزة”.
كما سيجري الطرفان خلال الاجتماع تقييما لحصيلة التعاون الثنائي في المجالات السياسية و الاقتصادية والثقافية إلى جانب تبادل “وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك” وهذا في إطار التحضير للمواعيد الثنائية القادمة بين الجزائر وفرنسا لاسيما انعقاد اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية و اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية.
ن.م

عن eldjazair

شاهد أيضاً

حمدادوش يخاطب أويحيى::
عملكم ليس تقصيرًا بل إفلاسٌ كبير

هاجم، رئيس كتلة حمس ناصر حمدادوش، الوزير الأول أحد أويحيى إثر توجهه نحو طبع مزيدا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super