انطلقت امس الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية تحت رئاسة الامينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، نور الدين عيادي و موريس غوردو مونتاني.
وتندرج هذه الآلية الثنائية للتشاور التي أنشئت بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية في ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة في إطار تبادل الزيارات “المنتظمة” بين البلدين و “الإرادة المشتركة” في إرساء تعاون “قوي و متنوع و شراكة مميزة”.
كما سيجري الطرفان خلال الاجتماع تقييما لحصيلة التعاون الثنائي في المجالات السياسية و الاقتصادية والثقافية إلى جانب تبادل “وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك” وهذا في إطار التحضير للمواعيد الثنائية القادمة بين الجزائر وفرنسا لاسيما انعقاد اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية و اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية.
ن.م
اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية تجتمع بالجزائر:
بدء التحضير لزيارة أويحيى إلى باريس
انطلقت امس الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية تحت رئاسة الامينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، نور الدين عيادي و موريس غوردو مونتاني.