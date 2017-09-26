انطلقت امس الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الرابع للجنة متابعة اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية تحت رئاسة الامينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين، نور الدين عيادي و موريس غوردو مونتاني.

وتندرج هذه الآلية الثنائية للتشاور التي أنشئت بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية في ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة في إطار تبادل الزيارات “المنتظمة” بين البلدين و “الإرادة المشتركة” في إرساء تعاون “قوي و متنوع و شراكة مميزة”.

كما سيجري الطرفان خلال الاجتماع تقييما لحصيلة التعاون الثنائي في المجالات السياسية و الاقتصادية والثقافية إلى جانب تبادل “وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك” وهذا في إطار التحضير للمواعيد الثنائية القادمة بين الجزائر وفرنسا لاسيما انعقاد اللجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية و اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية.

ن.م