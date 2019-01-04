بحث سبل ترقية التعاون بين الجزائر وأوكرانيا في مجال السياحة

تباحث وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، أمس الخميس، مع سفير أوكرانيا بالجزائر، ماكسيم صبح، حول سبل و وسائل ترقية علاقات التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة،وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء بين الجانبين شكل فرصة من أجل “التحاور حول العلاقات القائمة بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية وبحث سبل ترقيتها وتثمينها في إطار برنامج دعم الروابط والعلاقات بين البلدين” وبعد “الإشادة بالعلاقات والروابط المميزة التي تجمع البلدين”، استعرض الوزير”استراتيجية الجزائر فيما يخص تطوير القطاع وآفاق تنميته”، مؤكدا على “العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبرنامج عمل الحكومة للقطاع ليصبح رافدا من روافد الاقتصاد الوطني”

كما أكد السيد بن مسعود على ضرورة وضع “الأطر القانونية والتنظيمية للعلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية، والتي تصب في مجملها في إطار دعم الشراكة المتميزة بين البلدين وكذا فتح آفاق واعدة للشراكة بين الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال السياحة والصناعة التقليدية من الجانبين” من جهته، استعرض السفير الأوكراني تجربة بلاده في مجال تطوير قطاع السياحة، معبرا عن رغبتها في تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الجزائر من خلال “الإسهام الفعلي للمتعاملين السياحيين وتبادل الخبرات وكذا مشاركة الجزائر في المعارض السياحية المنظمة بأوكرانيا لعرض المنتوج الجزائري والتعريف به لدى مواطنيها”

رزاقي.جميلة