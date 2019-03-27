بحاجة إلى تصويت الجمهور: هل ستتأهل اليوم الشاعرة رابعة العدوية لنهائي “أمير الشعراء” ؟

تترقب سفيرة الشعر الجزائري الشاعرة رابعة العدوية، تصويت الجمهور للتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، في برنامج “أمير الشعراء”.

وتتنافس رابعة العدوية، إلى جانب كل من أحمد محمد عسيري من السعودية، عبدالسلام حاج نجيب من سورية، وهبة الفقي من مصر.

وكانت لجنة تحكيم البرنامج المشكلة من علي بن تميم، صلاح فضل، وعبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران، قد أهلت للنهائي الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب بـ 47 درجة.

وتنطلق الليلة تاسع حلقات البث المباشر والحلقة ما قبل الأخيرة من برنامج “أمير الشعراء”، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار إستراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في العاشرة في توقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي “الإمارات” و”بينونة”.