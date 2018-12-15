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بايرن ميونخ يخطط للانقضاض على شقيق إدين هازارد

Yacine Soudani 15 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 66 زيارة

ذكرت مجلة “كيكر”الألمانية، أن ثورجان هازارد، يعتبر أحدث لاعب يتوقع انتقاله إلى بايرن ميونخ، حيث يستعد الفريق البافاري لمنافسة بوروسيا دورتموند على التوقيع معه.

وينتهي عقد هازارد الصغير، مع بوروسيا مونشنغلادباخ في صيف عام 2020، فيما تؤكد هذه المصادر أن ليس هناك أخبار ملموسة حول تجديد عقده، وبالتالي قد يضطرون لبيعه مقابل مبلغ منخفض نسبياً في الصيف.

وكان بوروسيا دورتموند قد استفسر خلال الأسابيع الماضية عن إمكانية التعاقد مع النجم البلجيكي ، لكن أرقامه المثيرة للإعجاب في هذا الموسم جذبت أيضاً اهتمام مسوؤلي بايرن ميونخ.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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