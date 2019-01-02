بالوتيلي في طريق العودة إلى إيطاليا من بوابة نابولي

قالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، أن نادي نيس الفرنسي، أبلغ بالوتيلي بأن عقده الذي ينتهي في جوان القادم لن يتم تجديده، بعد أن جرى إسقاطه من تشكيلة المدرب باتريك فييرا.

وتؤكد هذه المصادر أن نابولي أجرى اتصالا مع مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب ماريو بالوتيلي، من أجل بحث مسألة التعاقد معه خلال الشهر الجاري، لكنه النادي اشترط تخفيض راتبه السنوي، ومن بين الشروط التي طلبها نابولي من بالوتيلي، الابتعاد عن إثارة الجدل مع الصحافة الايطالية وعدم الدخول في أي مشاحنات مع الجماهير سواء في المدرجات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ياسين.س