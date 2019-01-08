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باكو ألكاسير: ” أشكر نادي برشلونة على الثقة”

Yacine Soudani 8 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 104 زيارة

قال ألكاسير في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أشكر نادي برشلونة على الثقة التي منحني إياها، لكن أي لاعب يريد أن يُظهر أنه مهم في الفريق لهذا قررت الخروج والبحث عن فرص أخرى”.

وتابع: “محصّلتي مع برشلونة كانت إيجابية، فقد تعلمت الشيء الكثير حتى ولو لم ألعب، لكن الواضح أنه دائماً ما ستكون لديك الرغبة للعب كل المباريات ولقد كان مجيئي إلى الدوري الألماني من بوابة بوروسيا دورتموند قراراً جيداً”.

واختتم المهاجم الإسباني، تصريحاته بالقول: “استمتعت باللعب بجانب ميسي، لقد كان من الفخر مجاورته في برشلونة.. عثمان ديمبيلي؟ هو لاعب يملك مؤهلات هائلة وسيساعد الفريق بطبيعة الحال”.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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