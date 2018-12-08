باريس سان جيرمان لا يمل من محاولة التعاقد مع راكيتيتش

قالت صحيفة “آس” الإسبانية، أن باريس سان جيرمان سيقدم عرضاً مغرياً لإقناع اللاعب الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، بالانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء في الصيف القادم ، من خلال راتب كبير وعدد من الحوافز والمكافآت.

وقال لاعب إشبيلية السابق : “أشعر بالراحة والسعادة بشكل غير طبيعي هنا في برشلونة، وهو نفس الشيء بالنسبة لعائلتي، هذا ما يهمني، أعلم أن كلماتي لا تعني الكثير ولكن الأهم ما أفعله على أرض الملعب”.

وكان راكيتيتش قد أكد في شهر سبتمبر الماضي أن قرار بقاءه في نادي برشلونة يتضمن العديد من الأمور العائلية والرياضية، بالإضافة إلى متانة العلاقة مع مجلس الإدارة وجميع اللاعبين في الفريق.

ياسين.س