السبت , ديسمبر 8 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / باريس سان جيرمان لا يمل من محاولة التعاقد مع راكيتيتش

باريس سان جيرمان لا يمل من محاولة التعاقد مع راكيتيتش

Yacine Soudani 8 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 143 زيارة

قالت صحيفة “آس” الإسبانية، أن باريس سان جيرمان سيقدم عرضاً مغرياً لإقناع اللاعب الدولي الكرواتي، إيفان راكيتيتش، بالانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء في الصيف القادم ، من خلال راتب كبير وعدد من الحوافز والمكافآت.

وقال لاعب إشبيلية السابق : “أشعر بالراحة والسعادة بشكل غير طبيعي هنا في برشلونة، وهو نفس الشيء بالنسبة لعائلتي، هذا ما يهمني، أعلم أن كلماتي لا تعني الكثير ولكن الأهم ما أفعله على أرض الملعب”.

وكان راكيتيتش قد أكد في شهر سبتمبر الماضي أن قرار بقاءه في نادي برشلونة يتضمن العديد من الأمور العائلية والرياضية، بالإضافة إلى متانة العلاقة مع مجلس الإدارة وجميع اللاعبين في الفريق.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

شاهد أيضاً

مورينيو: “لا نستطيع منافسة ليفربول والسيتي بهذه الوضعية”

يُواصل جوزي مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد، إثارة الجدل بتصريحاته، حيث عاد المدير الفني البرتغالي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super