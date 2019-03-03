شهدت الجولة الـ23 من الرابطة الأولى موبيليس، سقوط الرائد اتحاد الجزائر أمام الضيف نادي بارادو، بواقع (1-2) (إيبارا د12 للاتحاد)، (نعيجي د48، طاهري د60 لبارادو) في اللقاء الذي احتضنه ملعب عمر حمادي ببولوغين، ليتجمّد رصيد المتصدر عند النقطة الـ45، بينما رفع “أبناء حيدرة” رصيدهم عند النقطة الـ39 في المركز الثالث.

وحسم في لقاء آخر، شبيبة القبائل قمة الجولة ضد وفاق سطيف بفضل هدف عبد الزراق فيستون في الدقيقة الـ59، وهي النتيجة التي سمحت لـ”الكناري” بالاحتفاظ بالوصافة وتقليص الفارق عن الرائد الاتحاد إلى خمس نقاط فقط، برصيد 40 نقطة، فيما يقبع الوفاق في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وفي أسفل الترتيب، كان دفاع تاجنانت أكبر المستفيدين عقب الإطاحة بالضيف أولمبي المدية بهدف نظيف عن طريق بلال بن ساحة في الدقيقة الـ36، ويرتقي بذلك الدفاع إلى المركز 11 برصيد 24 نقطة، ويدخل على إثر ذلك الأولمبي في دائرة الخطر في المرتبة 14 بـ22 نقطة، بنفس رصيد مولودية بجاية المتعادل بدوره ضد شبيبة الساورة في ملعب هذا الأخير سلبيا، حيث بقي “الموب” في المركز ما قبل الأخير، بينما يحتل الساورة المرتبة السادسة بـ31 نقطة.

وكان أهلي برج بوعريريج المستفيد الأكبر فيما يخص حسابات السقوط، بعدما هزم اتحاد بلعباس بنتيجة (3-1)، (سبيعي 29، عقون 35، عثماني 47 للأهلي) (سوقر 38 للاتحاد)، وبهذا ارتقى الأهلي إلى المركز الثامن برصيد نقطة، فيما تجمّد رصيد بلعباس عند النقطة الـ19 في المركز الأخير.

عادل.ب