أعلن وزير النقل والأشغال العمومية ، عبد الغاني زعلان عن الشروع في إنجاز 7 محطات بحرية جديدة ، كاشفا عن تعزيز أسطول النقل البحري بباخرة جديدة، مؤكدا تسهيل عملية المراقبة الخاصة بخروج المسافرين عبر الموانئ.

وأكد زعلان، أمس، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ميناء الجزائر، أن أسطول النقل البحري سيتعزز بباخرة جديد من صناعة صينية لها القدرة في حمل 1800 مسافر و 600 سيارة والتي هي في طور الانجاز، وأضاف أن المفاوضات مع الشريك الصيني الذي يقوم بإنجازها، مكنت من ربح مبلغ إضافي، والحكومة صادقت على استغلاله في شراء باخرة أخرى، وأوضح ذات المتحدث أن هذه الباخرة ستكون بحجم باخرتي الطاسيلي وطارق بن زياد، حيث قال الوزير: “الحكومة صادقت على استغلال ما تبقى من الصفقة لاقتناء باخرة اخرى، وهو وتعزيز الأسطول لكون الأسطول عوض أن يكون فيه 3 بواخر سيكون فيه مستقبلا فيه 4 بواخر بالإضافة إلى كراء واحدة “.

من جانب آخر، أكد الوزير أنه تم أمس الوقوف على ظروف استقبال المسافرين سواءً المتعلقين بالجالية أو الذين يتنقلون لدول أوروبية، و قال أنه تم استقبال هذه السنة قرابة 500 ألف مسافر، و200 ألف سيارة على متن هذه البواخر، مضيفا أن عدد المسافرين زاد بحوالي 27 بالمائة مقارنة بالعام الماضي و 23 بالمائة بالنسبة للسيارات.

وأكد زعلان، أن ظروف استقبالهم تتحسن من سنة إلى سنة وهذا يعود لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يلح على تحسين الخدمة، وتحسين ظروف استقبال المسافرين.

في سياق اخر، اكد الوزير إنّ المحطة البحرية الجديدة بميناء الجزائر مفتوحة أمام كلّ المواطنين وتوفّر جميع الخدمات، قائلا:”المحطة تتوفر على جميع الخدمات ، ومن غير المعقول أن ينزل المسافر ويقتني حاجاته بعد الخروج من المحطة”.

رزيقة.خ