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باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون

مكتب المجلس يدرس التعديلات المقترحة على مشروعي القانونين المتعلقين :
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون

eldjazair 11 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 16 زيارة

درس أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة، التعديلات المقترحة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا مشروع القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

وبعد قبول التعديلات المستوفية للشروط الشكلية، أحال مكتب المجلس، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، 09 تعديلات تخص مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله و 10 تعديلات تخص مشروع القانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

رزاقي.جميلة

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