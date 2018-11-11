صدر عن دار الشهاب للنشر، كتاب موسوم “الحركات الأمازيغية في شمال افريقيا… النخب، أشكال التعبير والتحديات”، قام بانجازه 11 باحثا وباحثة من المغرب العربي، تحت إشراف الأستاذ ناصر جابي.

يضم هذا الكتاب -حسب المخلص الذي نشرته الدار- أول دراسة من نوعها حول الحركة الأمازيغية في شمال إفريقيا. شملت هذه الدراسة خمس دول وهي المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا ومصر. قام بإنجازها 11 باحثًا (ة) ذوي خلفيات أكاديمية متنوعة، ضمت السوسيولوجي والأنثروبولوجي وعالم السياسة، من أبناء المنطقة، الذين درسوا في بحثهم هذا عينة من تسع جهات لازالت تتعامل في حياتها اليومية بالأمازيغية ؛ تراوحت بين منطقة الريف والأطلس الأوسط بالمغرب ومنطقة القبائل وغرداية وبلاد التوارق بأقصى الجنوب الجزائري والليبي، بالإضافة إلى منطقة جبل نفوسة بليبيا وواحة سيوة بمصر، مرورا بجهات تونس الناطقة بالأمازيغية. اهتمت الدراسة أساسا بالأشكال التي تُعبر بها الحركة الأمازيغية عن نفسها في هذه البلدان، ونوعية القوى الاجتماعية والنخب − التي تدافع عن هذا المطلب المشترك − المختلفة من حالة وطنية لأخرى وداخل كل حالة وطنية ؛ بناءً على مقاربة منهجية نوعية اعتمدت على المقابلات المباشرة مع مجموعة كبيرة من الفاعلين الاجتماعيين. كماةاهتمت بالتعرف على موقف الدولة الوطنية والنخب المدافعة عنها، من هذه الحركة، وكيف تطور مع الوقت للوصول إلى نوع من الانفراج، كما هو واضح بشكل بارز في الحالتين المغربية والجزائرية. قبل ذلك عرّفت الدراسة بالكثير من المعطيات الجغرافية والسوسيو–ديموغرافية التي تميز المناطق الناطقة بالأمازيغية، في دول شمال أفريقيا، لقياس مستوى اندماجها الوطني على أكثر من صعيد اقتصادي واجتماعي وسياسي وهي تتوجه لاستشراف مستقبل هذه الحركات ضمن الفضاء الوطني والإقليمي.

صبرينة كركوبة