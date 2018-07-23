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باحات الأقصى تدنّس والعرب صامتون

المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تندد::
باحات الأقصى تدنّس والعرب صامتون

eldjazair 22 يوليو 2018 الوطني اضف تعليق 28 زيارة

نددت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بالإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف المستوطنين خاصة في باحات الأقصى والمدعمين من طرف قوات الإحتلال.
وأكدت المجموعة البرلمانية أنها تتابع عن كثب ما يحدث في فلسطين وأشارت في بيان لها تسلمت “الجزائر” نسخة منه أن هذا الاقتحام الأخير يعد ترجمة ميدانية لقانون القومية اليهودية واستمرار مرحلة فرض صفقة القرن التي عنوانها الرئيس الاعتداء والعدوان على المقدسات الإسلامية.
وجددت المجموعة البرلمانية دعمها ووقوفها مع صمود وثبات الشباب والنساء والشيوخ المتواجدين في الأقصى رباطا فيه ودفاعا عنه وعن شرف الأمة الإسلامية جمعاء يشير البيان.
وفي السياق ذاته دعت ذات الجهة إلى تحرك فوري وعاجل من مختلف القوى والمنظمات والدول العربية الإسلامية ، وتوفير أكبر ما يمكن من دعم سياسي ومادي ومعنوي لمساندة المواطنين في القدس، ورفض كل سياسات الإستسلام وتنازل لتدنيس المسجد الأقصى،كما توجهت المجموعة البرلمانية التي يقودها النائب سليمان شنين بالتوجه إلى الشعوب العربية والإسلامية من اجل الاستمرار في دعمها الكامل لفلسطين والمقاومة فيها والمرابطين في المسجد الاقصى وباحاته، وأن تواصل إستعمال كل الوسائل من أجل أداء واجب النصرة وتأدية جزء من حق الشعب الفلسطيني على الأمة العربية والإسلامية.
رزاقي.جميلة

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