بأمر من زعيم كوريا الشمالية .. إعادة تشغيل الخط الساخن بين الكوريتين

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالبدء في محادثات عبر قنوات خاصة، في المنطقة المنزوعة السلاح بانمنجوم عند الحدود بين البلدين.

وأعلن التلفزيون الكوري الشمالي في بيان أن زعيم البلاد أصدر أمرا بإعادة فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية بداية من الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي، لإجراء محادثات. وقال التلفزيون في البيان الذي أصدره مصدر مسؤول لم يكشف عن هويته، إن المحادثات تهدف إلى إقامة حوار رسمي حول إرسال وفد رياضي كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، وذلك بعد خطاب كيم بداية السنة الجديدة، الذي أبدى فيه استعداده للتحدث مع سيئول. وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، قد رحب في تصريح له أمس الثلاثاء، بخطاب الزعيم الشمالي، الذي أكد نيته إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية وعقد محادثات بين الكوريتين.

ووجه مون في أول اجتماع لمجلس الوزراء في هذا العام، وزارة الوحدة ووزارة الثقافة والرياضة بوضع تدابير لاستئناف الحوار بين الكوريتين ومشاركة الوفد الكوري الشمالي في أولمبياد بيونغ تشانغ. وأكد على أن تحسين العلاقات الثنائية بين الكوريتين جزء لا يتجزأ من الحل للقضية النووية الكورية الشمالية، معبرا عن أمله في أن تجري وزارة الخارجية مشاورات حثيثة مع الدول الحليفة والمجتمع الدولي لتحقيق تحسين العلاقات الثنائية وحل القضية النووية الكورية الشمالية في الوقت ذاته.

وسبق أن قال الزعيم الشمالي كيم في خطابه الذي أدلى به بمناسبة السنة الميلادية الجديدة “إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام في كوريا الجنوبية، ستكون مناسبة جيدة للبلاد، و نأمل مخلصين أن تكون دورة ناجحة”، مضيفا “أننا على استعداد لاتخاذ خطوات متعددة، بما في ذلك إرسال وفدنا للمشاركة”.

المصدر: وكالات