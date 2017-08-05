بأمر حكومي سري: منع بث أهداف أبو تريكة على التلفزيون المصري

كشفت وسائل إعلام مصرية قريبة الصلة بالحكومة عن صدور أوامر شفهية عليا تمنع التلفزيون الرسمي المصري من عرض أهداف نجم المنتخب المصري ونادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة. ونقلت وسائل الإعلام عن أن “جهات مسؤولة أصدرت تعليمات سرية غير مكتوبة تقضي بعدم عرض أهداف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، في قنوات التلفزيون المصري، بسبب مواقفه السياسية المعلنة“.

وقالت مصادر مطلعة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري “ماسبيرو“، إن هناك قرارات كثيرة من قبيل منع من الظهور ومنع إذاعة حلقات بعينها واستضافة شخصيات محددة، لكنها تكون قرارات غير معلنة ولا تنشر في أروقة المبنى. وأوضحت المصادر أن إصرار أبو تريكة على البقاء في قطر، التي قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية معها مؤخرا، سبب آخر دفع المسؤولين لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، مشيرة إلى أن القرار مطبق منذ فترة. وكانت لجنة حكومية معنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها وتصنيفها إرهابية في مصر في ديسمبر 2013، قررت في ماي 2015 التحفظ على أموال أبو تريكة.

ومؤخرا، كشفت تقارير إعلامية أن أبو تريكة رفض الخضوع للكشف الطبي عندما كان لاعبا بالمنتخب الوطني، بسبب الجنسية “الإسرائيلية“ للطبيب الذي كان يجري الكشف، وذلك عندما سافر المنتخب المصري إلى زيمبابوي عام 2013، للعب مع المنتخب الافريقي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014. وأوضحت أن مسؤولي البعثة المصرية وقتها تواصلوا مع نظرائهم في الاتحاد الافريقي واتفقوا معهم بأن يخضع أبو تريكة للكشف على يد طبيب آخر.