بأروقة الفنون “إيسباكو”: استمرار معرض تكريم عميد أغنية الديوان محمد بحاز إلى غاية 4 ماي

يستمر بالجزائر العاصمة معرض إلى غاية 4 ماي بأروقة الفنون “إيسباكو”، حيث ضم رسوما وصورا تعكس موسيقى الديوان تكريما للمسار الفني لمحمد بحاز الذي يعد عميد هذا الطابع الموسيقي.

وقد نظم هذا المعرض بأروقة الفنون فضاء الفن المعاصر (ايسباكو) تحت إشراف الفنان التشكيلي والكاتب والناقد، جودة قسومة.

وقد تم نصب لافتتين كبيرتين للترحيب بالزوار ومجموعة من صور الفنان محمد بحاز تحت عنون “بحاز في بلاص التوت” وكذا صورا قديمة للفنان تعود للستينيات أعاد تصميمها دينيس مارتينيز.

كما اكتشف الزوار في هذا المعرض 7 لافتات عمودية تحمل رموزا أمازيغية وأخرى وقعها دينيس مارتينيز الذي سمى هذه المجموعة “طبل” في إشارة منه إلى الآلة الموسيقية التي يستعملها المعلّم.