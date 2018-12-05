كشفت شركة الطيران “ايغل أزور” عن إطلاقها لعروض ترقوية خاصة باتجاه كافة الوجهات انطلاقا من الجزائر، و أشارت الشركة الخاصة بالنقل الجوي أنها اعتمدت شبكة اسعار مخفضة انطلاقا من الجزائر ،و ان هذه التسعيرات متوفرة إلى غاية 11 ديسمبر الجاري

وبناء على شبكة الاسعار الجديدة المقترحة ،فان الرحلة ما بين الجزائر العاصمة و مرسيليا تقترح ب 20.011 دينار ،بينما تلك التي تربط بين وهران و بجاية و قسنطينة و مرسيليا ،تصل الى 21911 دينار. بالمقابل، فان الرحلة بين العاصمة و باريس تبلغ 25885 دينار ،مقابل 23552 دينار للرحلة بين العاصمة و نانت ،فيما تقترح الرحلات بين وهران و موسكو ب 29444 دينار و بين العاصمة و موسكو ب 29544 دينار و العاصمة و بيروت ب 39745 دينار ،أما الرحلة التي تربط بين الجزائر و ساوباولو فانها تبلغ 67186 دينار ،مقابل 80075 دينار للعاصمة و بكين و 31533 دينار للجزائر العاصمة و العاصمة الالمانية برلين.

و جدير بالاشارة أن الخطوط الجوية ايغل ازور تضمن أكثر من 80 رحلة جوية أسبوعية انطلاقا من الجزائر باتجاه المدن الفرنسية، لاسيما مرسيليا و باريس ،علما ان ايغل أزور تأسست في سنة 1946 و تصنف كثاني شركة طيران في فرنسا و تنقل سنويا أكثر من مليوني مسافر بمعدل 300 رجل جوية منتظمة أسوبعيا، و تمتلك أسطولا يتشكل أساسا من طائرات ارباض أ 319 و أ 320 و أرباص أ 330.

عمر ح