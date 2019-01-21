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ايطاليا: فرنسا من تقف وراء ازمة المهاجرين في المتوسط ويجب معاقبتها

Razika kherkhache 21 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 57 زيارة

 

طالب رئیس الوزراء الإیطالي لویجي دي مایو الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الدول التي “تساھم في إفقار وتدمیر البلدان الأفریقیة” وفي مقدمتھم فرنسا.

وأكد لویجي دي مایو أن : “فرنسا ھي التي تقف وراء أزمة المھاجرین في البحرالأبیض المتوسط”. ولھذا “اطالب الاتحاد الأوربي أن یتصرف بحزم مع ھذه الدول وأن لا یتردد في فرض عقوبات علیھا”.

نائب رئیس الوزراء الایطالي أعتبر أن سبب الھجرة “نابع من قیام فرنساباستعمار عشرات الدول الأفریقیة”.

تسعى حركة خمس نجوم التي تحكم إیطالیا مع حزب الرابطة الیمیني المتطرف والتي یتزعمھا دي مایو إلى تقدیم مبادرة برلمانیة لمعاقبة الدول والأنظمة التي تواصل أستعمار أفریقیا بشكل مباشر أو غیر مباشر ومن ضمنھا فرنسا.

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