بعد شدّ وجذب دام لأيام طويلة بين الحكومة الجزائرية ونظرتها الايطالية حول إمكانية تجديد عقود الغاز من عدمها، وبعد تسريبات صحفية ايطالية حول نيّة ايطاليا وقف استيراد الغاز الجزائري والتوجه إلى سوق بحر الشمال، أماط وزير التنمية الاقتصادية الايطالي، كارلو كاليندا، اللّثام عن هذه القضية ونثر الغبار عن كل ما قيل حول هذا الموضوع الحساس بالنسبة للجزائر والمهم بالنسبة لايطاليا.

الوزير الايطالي وكرد صريح منه حول هذا الموضوع، قام بالاتصال بوزير الطاقة الجزائري، نور الدين بوطرفة سهرة أول أمس، مبلغا إياه أن ايطاليا عازمة على مواصلة تعاونها مع الجزائر حول إمدادات الغاز، مؤكّدا في الوقت ذاته أن الجزائر شريك جد مهم بالنسبة لايطاليا خاصة في مجال الطاقة، على حدّ قوله.

وفي السياق ذاته، فقد أعلن الوزير الايطالي أن التصريحات التي نُسبت إليه سابقا حول نية ايطالية، وقف استيراد الغاز الجزائري والتوجه إلى الغاز النرويجي المستخرج من بحر الشمال الأوربي عارية عن الصحة، وأن الهدف منها زعزعت التعاون الجزائري الايطالي الطويل في مجال الطاقة، والذي يتجاوز الثلاثة عقود.

مبتول : تقلبات السوق وراء تناقض تصريحات الايطاليين

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن تصريحات المسؤولين الايطاليين متناقضة ولا تنُمّ عن تفكير طويل واستراتيجي، ولعل ذلك مرتبط بالتقلبات الكثيرة التي يشهدها سوق النفط، والذي تبنى عليه أسعار الغاز في الأسواق العالمية، مستبعدا في الوقت ذاته أن تكون هذه التصرفات لها بعد سياسي خاصة أن العلاقات الجزائرية الايطالية جد عادية، قائلا “تصريحات المسؤولين الايطاليين متناقضة وهي مستندة على تقلبات أسعار الغاز في الأسواق العالمية، بالاضافة الى المنافسة الشديدة التي تواجهها الجزائر في هذا المجال ومن بلدان أخرى، كما أستبعد أن تكون هذه التصرفات مبنية على خلفيات سياسية، ذلك أن العلاقات الجزائرية الايطالية في أحسن حالاتها”.

التوجه إلى الطاقات المتجددة لرفع الصادرات

وفي السياق ذاته، صرّح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن الجزائر وفي ظل هذه التحديات التي تواجهها، مجبرة على التوجه إلى الطاقات المتجددة من أجل رفع الصادرات وتحقيق المزيد من العملة الصعبة، مضيفا في الوقت ذاته أن إنتاج الجزائر من الغاز لا يتجاوز 52 مليار متر مكعب وهو ضعيف جدا مقارنة باحتياجات السوق، قائلا ” على المسؤولين الجزائريين التوجه إلى الطاقات المتجددة والاستثمار فيها في أقرب وقت من أجل الرفع من الصادرات وتحقيق أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، خاصة أن الجزائر تتوفر على إمكانات كبيرة مقارنة بالكثير من البلدان”، وبخصوص الغاز الصخري ودعوة احمد أويحي إلى العودة إليه، قال مبتول “الغاز الصخري مؤثر سلبا على البيئة وإذا استطاعت الحكومة أن تتحكم فيه بحيث لا يكون له انعكاسات سلبية على المناخ فمرحبا به”.

ع.فداد