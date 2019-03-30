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ايداع طلب مغاربي مشترك عند اليونسكو: مساع لتصنيف الكسكي ضمن قائمة التراث العالمي

Sabrina Kerkouba 30 مارس 2019 الثقافة اضف تعليق 103 زيارة

 

تقدمت الجزائر، المغرب، موريتانيا وتونس، بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” لحصول الطبق الشعبي المسمى “الكُسكُس” على مكانة تراثية رفيعة بإضافته إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي، حسب بيان وصل جريدة “الجزائر”.

وقع ملف الترشيح الذي أعده خبراء البلدان الأربعة وتنسقه الجزائر من خلال المجلس الوطني للثقافة والتراث ووزارة الثقافة، عبد القادر مسدوع، سفير الجزائر في فرنسا، السيدة زهور العلوي، السفيرة الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، غازي الغريري، السفير الممثل الدائم لتونس لدى اليونسكو،  ومحمد البشير ولد الحاج، المستشار الأول للوفد الموريتاني لدى اليونسكو.
وسيتم فحص الملف من قبل هيئة التقييم التابعة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي من أجل التصنيف المحتمل في عام 2020.

ويُصنع الكُسكُس من الدقيق المطحون الذي يُطهى باستخدام بخار الماء، وغالبا ما يُقدم مع الحساء والخضروات. وفي بعض الأحيان يستخدم كطبق للتحلية مع التمر وعسل النحل.

ويُعد الطلب المشترك مثالا نادرا للتعاون الإقليمي بين الدول الأربعة، إذ زعمت كل منها أن هذا الطبق الشعبي يعود إليها.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التراث العالمي في اليونسكو الطلب المقدم بخصوص هذا الطبق الشعبي في مقرها في العاصمة الكولومبية بوغوتا في ديسمبر  المقبل.

           

صبرينة ك

عن Sabrina Kerkouba

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