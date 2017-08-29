أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة (ايتوزا) امس عن برنامج رحلات خاصة عبر 4 محطات رئيسية خصيصا بمناسبة عيد الأضحى.

و ستضمن حافلات “إيتوزا” رحلات منتظمة و بمواقيت محددة طيلة عيد الأضحى المقبل المصادف ليومي الجمعة و السبت 1 و 2 سبتمبر 2017 لتضمن بذلك للمواطنين تسهيلات لتنقلاتهم بين البلديات و الاحياء الكبرى و كذا باتجاه المقابر الكبرى لولاية الجزائر كما جرت عليه عادة العاصمين حسبما أفاد به بيان المؤسسة العمومية.

و برمجت رحلات لزيارة مقابر العاصمة انطلاقا من المحطات التالية من محطة ساحة اول ماي باتجاه مقابر العالية وقاريدي وبرويلة والمدنية. كما برمجت المؤسسة رحلات من محطة ساحة الشهداء في اتجاه مقابر العالية والقطار (الباب الاسفل و الأعلى) وعين بنيان وبوزريعة. و من محطة شوفالي في اتجاه مقبرة بني مسوس ودالي براهيم.

وأفادت المؤسسة انها نظمت رحلات من محطة باش جراح في اتجاه مقابر جاريدي عن طريق بن عمر وسيدي ارزين عن براقي و من محطة الحراش في اتجاه مقابر العالية عبر سيدي الطيب .

كما برمجت حافلات ربط خاصة نحو المحطات السالفة الذكر انطلاقا من ضاحية الشعيبية, بئر توتة, سيدي امحمد, الدالية, زرالدة و الرويبة. واكدت المؤسسة في الآن نفسه أنها جندت عمالها في قطاع الاستغلال لضمان جودة الخدمة والمحافظة على انتظام الرحلات عبر خطوطها .

نسرين.م