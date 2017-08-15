شرع المواطنون المقبلون على شراء أضحية عيد الأضحي في مطالبة الموالين والبائعين استظهار الشهادات البيطرية التي تثبت سلامة الأضحية، فيما طالب كثيرون بضرورة إقرار إجراءات أخرى لحماية المستهلك.

وأبرزت شهادات رصدتها القناة الإذاعية الأولى تخوف المواطنين من تكرار حادثة العام الماضي بإصابة عشرات الأضاحي بأوبئة اضطر الكثيرون للتخلي عنها ورميها تجنبا للأسوأ.

وقال هؤلاء إنهم يضطرون لمطالبة البائع أو الموال استظهار الشهادة البيطرية للتأكد من سلامة الأضحية.

من جهتهم حاول الموالون طمأنة المواطنين بالتأكيد على أن جميع المواشي تخضع للمراقبة البيطرية وهي تتمتع بصحة جيدة.

كل نقاط بيع المواشي مراقبة من قبل البياطرة

في السياق أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية المواشي جيلالي عزاوي أن كل نقاط بيع المواشي مراقبة من قبل الأطباء البيطريين، مطمئنا المواطنين بأن المواشي تتمتع بحالة جيدة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

الشهادات البيطرية غير كافية بخصوص بعض الأمراض

بدوره طالب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي بمزيد من الإجراءات لحماية المستهلك، مبررا ذلك بأن هذه الشهادات البيطرية غير كافية بخصوص بعض الأمراض.

وأوضح المتحدث ذاته أن حماية المستهلك تتطلب إقرار إجراءات أخرى مثل سندات المعاملات التجارية أو على الأقل معرفة هوية البائع للعودة إليه في حال اكتشاف عيب في الأضحية لطلب التعويض.

ق.و