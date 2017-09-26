

يرتقب إطلاق عدة أعمال تتضمن تبادل التجربة في مجال الاقتصاد الأخضر في إطار التعاون الجزائري-التونسي حسب ما أكده مدير مكتب جمعية “R20 Med” المسؤول عن التمثيلية المتوسطية للمنظمة غير الحكومية “R20” (مناطق الأعمال المناخية).

و اوضح رشيد بسعود في بيان يتعلق بتقييم اللقاءات بين متعاملي البلدين التي نظمت خلال الاسبوع الماضي بوهران بمبادرة من “R20 Med” ان “الامر يتعلق بتبادل للتجربة حول مواضيع انشغال مشترك كالتكوين”.

وأضاف بسعود أن الاهتمام المشترك يتضمن أيضا مختلف شعب الاقتصاد الأخضر ومنها تطبيق ممارسة الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية على مستوى الأحياء السكنية وتثمين النفايات وإعادة رسكلتها.

و اكد المسؤول ان “ديمومة المشاريع تشكل عنصرا اساسيا في المسعى الذي وضعته جمعية “R20 Med” لضمان استمرارية و ديمومة الاعمال” مشيرا الى ان الاعمال التي تمت مباشرتها في وهران لقيت “استحسانا كبيرا” من قبل الوفد التونسي خلال زيارته.

ق.و