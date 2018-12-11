انقطاع التموين بالغاز اليوم ببوزريعة في العاصمة

سيشهد التموين بغاز المدينة انقطاعا اليوم ابتداء من الساعة الواحدة زوالا (13 سا) على مستوى عدة أحياء ببلدية بوزريعة بالجزائر العاصمة بسبب أشغال على مستوى شبكة التوزيع حسبما أفاد به بيان لشركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر العاصمة

و حسب ذات المصدر فان هذا الانقطاع في التموين بالغاز سيستمر إلى غاية نهاية الأشغال التي ستجريها المصالح التقنية للمؤسسة على مستوى شبكة التوزيع . و سيمس هذا الانقطاع تسعة أحياء ببلدية بوزريعة و يتعلق الامر بـ : أحياء دازينيار و باردي و وادي البرتقال و بوحمام و “بوتي دي زواف” و “بوسكولت” و حي عمارة و تريبة و حي طريق باينام يضيف ذات البيان

و تعتذر مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر لدى زبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الانقطاع في التموين بالغاز و تعلم أن مديرية التوزيع لبولوغين تضع الرقم 03 33 للاستعلام و الاستفسار