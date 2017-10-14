أعلنت مؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر (سيال) في بيان لها ،انه ستشهد عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب انقطاعا على مستوى اربع بلديات بالجزائر العاصمة بداية من يوم الثلاثاء 17 أكتوبر على الساعة السادسة صباحا إلى غاية يوم الأربعاء 18 أكتوبر على الساعة الثامنة مساء.

و حسب نفس المصدر فان البلديات المعنية هي الأبيار التي ستشهد انقطاعا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب على مستوى كل أحيائها ي فيما سيمس هذا الإجراء بعض أحياء بلدية حيدرة (حي البريد و المواصلات طريق عبد القادر قادوش و حي 200 مسكن بجنان مالك) إلى جانب بلدية بن عكنون ( طريق دودو مختار) و بلدية بئر مراد رايس ( سعيد حمدين)

وأوضحت الشركة أن السبب وراء انقطاع المياه على هاته البلديات و الأحياء يعود إلى أشغال ربط انحراف قناة رئيسية لتوزيع المياه المتواجدة على مستوى مفترق الطرق بوادي حيدرة.

وأكدت المؤسسة أيضا ستضع جهازا للتوزيع عن طريق خزانات المياه مع إعطاء الأولوية لتزويد الهيئات العمومية و الإستشفائية. وفي نفس السياق طمأنت سكان هاته البلديات بأن الوضعية ستعود إلى مجراها تدريجيا و ذلك ابتداء من ليلة الأربعاء القادم.

فلة سلطاني