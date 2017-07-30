انقطاع التزويد بالماء الشروب في 5 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه و التطهير “سيال” اليوم الأحد عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب بـ 5 بلديات بالعاصمة وذلك بسبب حادث على طول الأنبوب الرئيسي لتوزيع المياه، وحسب بيان صادر عن الشركة فإن الانقطاع سيكون ابتداء من الساعة الثانية زوالا وسيمس كلا من بلدية:

حيدرة بحي بي تي تي، طريق قدوش عبد القادر، حي جنان ماليك، بلدية الأبيار، بن عكنون بشارع دودو مختار،بلدية بئر مراد رايس على مستوى حي سعيد حمدين، 384 مسكن، 300 مسكن، 444 مسكن، حي eplf ،زرقوق،وبلدية تيقصراين

كما عبرت الشركة عن أسفها لهذا الازعاج الحاصل ، ووضعت نحن تصرفها زبائنها رقم 1594 لأجل الاستفسار.

إيمان بوفيجلين