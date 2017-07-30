الأحد , يوليو 30 2017
الرئيسية / الحدث / انقطاع التزويد بالماء الشروب في 5 بلديات بالعاصمة

انقطاع التزويد بالماء الشروب في 5 بلديات بالعاصمة

yassin bouras 30 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 42 زيارة

أعلنت شركة المياه و التطهيرسيالاليوم الأحد عن انقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب بـ 5 بلديات بالعاصمة وذلك بسبب حادث على طول الأنبوب الرئيسي لتوزيع المياه، وحسب بيان صادر عن الشركة فإن الانقطاع سيكون ابتداء من الساعة الثانية زوالا وسيمس كلا من بلدية:

حيدرة  بحي بي تي تي، طريق قدوش عبد القادر، حي جنان ماليك، بلدية الأبيار، بن عكنون بشارع دودو مختار،بلدية بئر مراد رايس على مستوى حي سعيد حمدين، 384 مسكن، 300 مسكن، 444 مسكن، حي eplf ،زرقوق،وبلدية تيقصراين

كما عبرت الشركة عن أسفها لهذا الازعاج الحاصل ، ووضعت نحن تصرفها زبائنها رقم 1594 لأجل الاستفسار.

إيمان بوفيجلين

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

في سياق المشاورات الدائمة والمنتظمة بين البلدين:
السراج في الجزائر لمناقشة تطورات الوضع الليبي

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، يوم امس السبت بالجزائر العاصمة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super