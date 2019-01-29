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انقطاع التزود بالمياه في 4 بلديات بالعاصمة

Fella Soltani 29 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 140 زيارة

أعلنت الجزائرية للمياة والتطهير، عن انقطاع التزود بالمياه الصالحة للشرب، اليوم الخميس، في 4 بلديات بالعاصمة.

وأفاد بيان لشركة “سيال”، أن الانقطاع سيمس كامل بلدية الأبيار،حيدرة (طريق جادوش عبد القادر،حي بي تي تي، وحي 200 مسكن)، بن عكنون (طريق دودو مختار) و بئر مراد رايس ( سعيد حمدين ، 484 logts ، سجل 444 ، 300 شرطة مدينة logts ، 348 loges EPLF والخاصية العقارية Zergoug).

وأوضح البيان، أن سبب الإنقطاع هو الأشغال الواقعة على مستوى الخط الرئيسي بحيدرة القديمة، ومن المنتظر أن تعود خدمة التزود بالماء الشروب منتصف الليلة.

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