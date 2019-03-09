انقاذ عائلة من خمسة افراد من الاختناق بالغاز بغليزان

تمكنت وحدة الحماية المدنية في غليزان من إنقاذ عائلة من خمسة أفراد (ثلاثة أبناء والأم والجدة) بحي المركبات من الموت المحقق بسبب اختناقهم بغاز الكربون المنبعث من سخان الماء بالبيت العائلي، وتم تحويل أفراد الأسرة إلى مستشفى محمد بوضياف.
Razika kherkhache 9 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 152 زيارة
9 مارس 2019
تمكنت وحدة الحماية المدنية في غليزان من إنقاذ عائلة من خمسة أفراد (ثلاثة أبناء والأم والجدة) بحي المركبات من الموت المحقق بسبب اختناقهم بغاز الكربون المنبعث من سخان الماء بالبيت العائلي، وتم تحويل أفراد الأسرة إلى مستشفى محمد بوضياف.
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