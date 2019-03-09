السبت , مارس 9 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / انقاذ عائلة من خمسة افراد من الاختناق بالغاز بغليزان

انقاذ عائلة من خمسة افراد من الاختناق بالغاز بغليزان

Razika kherkhache 9 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 152 زيارة

تمكنت وحدة الحماية المدنية في غليزان من إنقاذ عائلة من خمسة أفراد (ثلاثة أبناء والأم والجدة) بحي المركبات من الموت المحقق بسبب اختناقهم بغاز الكربون المنبعث من سخان الماء بالبيت العائلي، وتم تحويل أفراد الأسرة إلى مستشفى محمد بوضياف.

عن Razika kherkhache

شاهد أيضاً

سفارة الجزائر بفرنسا تحتفل بعيد المراة

نظم بعد ظهر أمس في سفارة الجزائر بفرنسا، حفل على شرف النساء الجزائريات، في إطار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super