انقاذ عائلة من خمسة افراد من الاختناق بالغاز بغليزان

تمكنت وحدة الحماية المدنية في غليزان من إنقاذ عائلة من خمسة أفراد (ثلاثة أبناء والأم والجدة) بحي المركبات من الموت المحقق بسبب اختناقهم بغاز الكربون المنبعث من سخان الماء بالبيت العائلي، وتم تحويل أفراد الأسرة إلى مستشفى محمد بوضياف.