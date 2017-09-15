انفجار بمترو لندن والشرطة ترجح أنه عمل إرهابي

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإصابة عدد من الركاب داخل قطار في مترو أنفاق لندن بعد وقوع انفجار غامض صباح اليوم الجمعة. وأكدت هيئة الإسعاف أن طواقم تابعة لها بدأت العمل في محطة لمترو الأنفاق غرب لندن.

وقالت شرطة لندن إنها على علم بما حدث في محطة “بارسونز غرين” بمترو أنفاق لندن، وإن عناصر الشرطة موجودون في موقع الحادث، وإن المحطة مغلقة الآن، وأضافت شرطة مكافحة الإرهاب أن حادث محطة مترو الأنفاق “إرهابي”. بدورها ذكرت صحيفة “تلغراف” أن ركابا أصيبوا بحروق في الوجه، جراء انفجار حاوية بيضاء في آخر عربة بقطار في محطة “بارسونز غرين”. وأفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية بأنه تم العثور في محطة مترو “بارسونز غرين” بلندن حيث جرى الانفجار على قنبلة ثانية، ووفق الصحيفة يجري تفكيك القنبلة.

المصدر: وكالات