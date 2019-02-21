سيرأس وزير المالية عبد الرحمان راوية مناصفة مع نظيره الكويتي نايف فلاح مبارك الحجرف أشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية التي ستنعقد اليوم بالكويت، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.

وتعقد أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية يومي 19 و20 فيفري على مستوى الخبراء ويوم 21 فيفري على مستوى الوزراء، يضيف المصدر.

وسيشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع البلدين وكذا عرض حصيلة تنفيذ التوصيات المدونة في المحضر المنبثق عن الدورة التاسعة التي انعقدت بالجزائر العاصمة من 27 الى 29 سبتمبر 2016، حسب ذات البيان.

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