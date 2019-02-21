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انعقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية اليوم

حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية:
انعقد الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية اليوم

islam kaab 20 فبراير 2019 الاقتصاد اضف تعليق 172 زيارة

سيرأس وزير المالية عبد الرحمان راوية مناصفة مع نظيره الكويتي نايف فلاح مبارك الحجرف أشغال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية التي ستنعقد اليوم بالكويت، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وتعقد أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الكويتية يومي 19 و20 فيفري على مستوى الخبراء ويوم 21 فيفري على مستوى الوزراء، يضيف المصدر.
وسيشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع البلدين وكذا عرض حصيلة تنفيذ التوصيات المدونة في المحضر المنبثق عن الدورة التاسعة التي انعقدت بالجزائر العاصمة من 27 الى 29 سبتمبر 2016، حسب ذات البيان.
ف-س

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