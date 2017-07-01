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انعقاد مجلس وزاري مشترك للتحضير للدورة الخاصة لباكالوريا

فيما تم تحديد تاريخها بين الـ13 و 18 جويلية:
انعقاد مجلس وزاري مشترك للتحضير للدورة الخاصة لباكالوريا

eldjazair 30 يونيو 2017 الوطني اضف تعليق 27 زيارة

حسم الوزير الأول عبد المجيد تبون الجدل القائم حول تاريخ إجراء دورة البكالوريا الاستثنائية الخاصة بالمترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر عن امتحانات بكالوريا الدورة الأولى لسنة 2017، بتحديدها في الفترة الممتدة مابين 13 جويلية إلى 18 جويلية على أن يكون يوم الـ14 يوم راحة، كاشفا بالموازاة عن انعقاد مجلس وزاري مشترك للتحضير للدورة.
وسبق الإعلان عن التاريخ النهائي للبكالوريا الاستثنائية، مشاورات ماراطونية جمعت وزيرة التربية نورية بن غبريط يوم الأربعاء مع شركائها الاجتماعيين، الذين قدموا خلالها مقترحاتهم عن الدورة الاستثنائية والتواريخ المناسبة لإجرائها ، حيث اقترح البعض منهم ان يتم تنظيمها قبل تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا المحدد سابقا في الـ15 جويلية، وذهب آخرون باقتراح تنظيمها في شهر سبتمبر لتمكين الراسبين أيضا من اجتيازها، ليكشف تبون أول أمس خلال ندوة صحفية عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة ودعم لمخطط عمل الحكومة على أن الدورة الخاصة للبكالوريا لكل المترشحين الذين تم إقصاؤهم بسبب التأخر في الدورة الأولى لإعادة اجتياز الامتحان ستنظم من 13 إلى 18 جويلية.
وكشف تبون أمس الجمعة عن انعقاد مجلس وزاري مشترك مخصص لتحضير للدورة الخاصة بالبكالوريا المقرر تنظيمها بدءا من 13 جويلية ، موضحا بأن مهمة اجتماع المجلس الوزاري المشترك هي نفس مهمة الاجتماع السابق الذي انعقد قبل البكالوريا الأخيرة وتتمثل أساسا في” اخذ الاحتياطات اللازمة لإنجاح هذه الدورة الخاصة مثل حماية التلاميذ والمؤسسات التربوية وهذا تجنبا لعمليات الغش والتشويش وبالتالي إضفاء المصداقية على هذه الدورة من امتحانات البكالوريا”.
وكان الوزير الأول قد كشف سابقا في المجلس الشعبي الوطني بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أعطى أمرا لتنظيم هذه الدورة، موضحا أنه قد منحت لوزيرة التربية نورية بن غبريط كافة “الصلاحيات للتنظيم المادي لهذه الدورة الخاصة التي ستجرى بنفس الصرامة.
وفاء مرشدي

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