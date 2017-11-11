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انعقاد الدورة الـ 4 للجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية

غدا بالعاصمة:
انعقاد الدورة الـ 4 للجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية

eldjazair 10 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 52 زيارة

تعقد الدورة الـ 4 للجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية /كوميفا/ و الدورة الـ 3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي يوم الأحد القادم بالجزائر حسبما أفادت به يوم الخميس وزارة الشؤون الخارجية.

و سيترأس الاجتماع الأول وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لو دريان بحضور وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي عن الجانب الجزائري و وزير الاقتصاد و المالية برونو لو ميري عن الجانب الفرنسي.
و سيعكف الطرفان “اساسا على دراسة وضعية التعاون الاقتصادي الثنائي و آفاق توسيعه و تكثيفه”.
و من المنتظر أيضا أن يتم خلال هذه الدورة استكمال المشاريع الواعدة في مجال التعاون الصناعي و ترقية صادرات المنتوجات الجزائرية لاسيما الفلاحية ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون المتعدد القطاعات.
كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقات.
و سيتطرق الوفدان إلى المسائل المتعلقة بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية و القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى سيترأس مساهل و لوديان ظهيرة نفس اليوم أشغال الدورة الـ 3 للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي الذي يعد اطارا ل ” التشاور غير الرسمي يسمح للجانبين بعرض تحاليلهما و تبادل المعلومات المتعلقة بالتحديات و الاشكاليات الأمنية لاسيما تزايد التهديد الارهابي”.
وسيشارك ممثلو هيئات البلدين المكلفتين بمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة في هذا الاجتماع الذي سيسمح ب ” تقييم آليات التشاور الموضوعة وبحث وضعية التعاون في المجال الأمني وبحث الوسائل الكفيلة بتدعيم امكانيات مواجهة سويا التهديدات الامنية المتعددة”.
ق.و

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