انطلاق معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر اليوم بقصر الثقافة

تنطلق اليوم فعاليات معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر، بالجزائر العاصمة حسب بيان لوزارة الثقافة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع قصر الثقافة مفدي زكريا، “يؤرخ لطباعة المصحف الشريف في الجزائر” ويضم “بعض المخطوطات والنسخ القديمة لمصحف ردوسي، إضافة إلى بعض الأدوات التقليدية التي كانت تستخدم قديما في تحفيظ القرآن وكذا الدعائم التي تستخدم حاليا في طباعة المصحف”.

ويهدف المعرض الذي يجري تحت شعار “مصحف لكل تلميذ” على مدى أربعة أيام، إلى “تعريف الزوار بتطوير طباعة المصحف في الجزائر، مع شرح مفصل لمراحل طباعته انطلاقا من النسخة اليدوية للخطاط”.

وسيتم بالمناسبة استضافة خطاطين يقومون بتلقين الأطفال بعض المبادئ الأساسية للخط العربي والرسم العثماني.